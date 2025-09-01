I en bloggpost på företagets hemsida skriver Intel om den senaste uppdateringen till Application Optimization (APO), en teknik få känner till och färre använder. 15 stekheta spel, såsom Wolfenstein Youngblood, 7 Days to Die samt Metro Exodus Enhanced Edition, leverar nu mellan 3 till 14 procents bättre prestanda för ägare av Intels Core 14000-serie, samt Core Ultra 200-serie.

APO ska i teorin förbättra trådplanering och lastbalansering mellan P- och E-kärnor i moderna Core Ultra-processorer, vilket kan ge högre FPS och jämnare prestanda. Enligt Intels egna siffror kan Metro Exodus Enhanced Edition få upp till 14 procent högre FPS och Dyson Sphere Program upp till 11 procent bättre prestanda. De lyfter även förbättrade lägstavärden (1% lows), alltså de där korta dipparna som får spelupplevelsen att kännas hackig även när medelbildfrekvensen ser bra ut.

APO kräver stöd från moderkortstillverkaren och resultatet beror på exakt systemkonfiguration. Uppdateringen rullas ut till Intels partners nu, så den nyfikne gör bäst i att kontrollera relevant tillverkares hemsida för drivrutins-uppdatering.

Intel menar att det här är ett steg mot mer hårdvarumedveten optimering, där APO dynamiskt placerar trådar på rätt kärnor för att minska latens i CPU-bundna scenarier. Men med en lista av nu totalt 49 spretiga titlar är det fortfarande långt ifrån säkert att användare kommer att plocka upp funktionen.