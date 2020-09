AMD antyder att nya produkter avslöjas idag

Under hösten år 2020 kommer processor- och grafikkortsgiganterna Intel, AMD och Nvidia tampas om både kundernas uppmärksamhet och pengar med ett flertal produktlanseringar. Nvidia blev först ut med det ögonöppnande avtäckandet av Geforce RTX 3000-serien "Ampere", och Intel passar på att visa vad företaget bjuder på under hösten med "Tiger Lake"-processorerna och integrerad grafik i form av Xe-LP.

Den återstående aktören i trion är alltså AMD, vars nyheter under hösten inkluderar både processorer och grafikkort. På processorsidan vankas Ryzen 4000 "Vermeer" med arkitekturen Zen 3 under huven. På grafikkortssidan väntas istället arkitekturen RDNA 2 och produktserien som väntas få namnet Radeon RX 6000-serien. Flaggskeppet i den sistnämnda är "Big Navi", en grafikkrets som enligt rapporter ska göra skäl för sitt namn. Nu antyder AMD att åtminstone en av dessa avslöjas snart.

