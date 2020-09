Radeon RX 6000-serien uppges få 16 och 12 GB grafikminne

Den som blivit något besviken på kaos runt förbokningar runt nyligen lanserade Geforce RTX 3080, och kanske även dess minnesmängd om 10 GB GDDR6X, kan ha fog för att invänta AMD:s avtäckande av Radeon RX 6000-serie. Nya uppgifter signerade ständige Twitter-läckaren Rogame pekar nämligen på att två av grafikkretsarna som ligger till grund för grafikkortsfamiljen båda rymmer större minnesmängder.

🧐



I've now got confirmation for both :



> Navi21 16GB VRAM

> Navi22 12GB VRAM



I have no idea if these are full die or cut down SKUs