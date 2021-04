Med nära ett kvartssekel på nacken är den anrika spelserien Age of Empires fortfarande en favorit bland många strategifantaster, men ännu är Age of Empires III med lanseringsår 2005 det senaste fullstora spelet. Under 2017 förkunnade dock Microsoft att efterföljaren med suffix "IV" är på ingång. Sedan avtäckandet har det dock varit relativt tyst om vad som komma skall.

Nu bryts tystnaden slutligen, genom fler ordentliga videoklipp som visar Age of Empires IV. I samma vända spikas också lanseringsfönstret till hösten 2021. På spelseriens Youtube-kanal finns nu klipp som ger en närmare inblick i den kinesiska civilisationen och Dehlisultanatet, medan ett mer omfattande klipp förevisar gameplay som även innefattar brittiska och mongoliska välden.

I sistnämnda filmsnutt visas utforskande, stadsbyggande, bakhåll och belägringar, som spänner från tidig medeltid till industrialismen. Detta översätts till resan från primitiva pålverk till städer med metertjocka stenmurar – befästningar som med lite vilja och bepansrade stridselefanter, muskedunder och fyrverkerier går att forcera. Den som är nyfiken på kampanjer och sjöslag har också korta filmer att spana på.

Som tidigare känt sköts utvecklingen av den för spelet grundade studion World's Edge och Relic Entertainment, som är del av Microsofts Xbox Game Studios. Det återstår om detta medför att även konsolspelare kan ta del av spelet. Med uppskattningsvis ett halvår kvar till lansering, lär detaljer som systemkrav och uppvisningar av fler aspekter presenteras i närtid.

