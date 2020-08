Apples första ARM-baserade Macbook får läckta specifikationer

I juni i år avtäckte Apple till slut det som teknikvärlden skvallrat om i mer än ett år. Efter 14 år med Intel under huven byter Apple till egenbyggda processorer baserade på instruktionsuppsättningen ARMv8. Detta är inte nytt för Apple själva då företaget använt egna ARM-processorer i Iphone, Ipad och övriga produktsegment utanför datorer i Mac-familjen. Det är däremot ett stort steg inom datorbranschen där X86-baserade processorer från Intel och AMD länge varit allenarådande.

MacBook

Apple Silicon

RAM 8GB,16GB

SSD 256GB,512GB,(1TB)

12” Retina Display

15hr~20hr battery life

720p Facetime HD Camera

Single USB-C port

About 2 ponds

4th gen Butterfly Keyboard

$849~(For Students: $799~) — Komiya (@komiya_kj) August 29, 2020

Apples första datorer med de egenbyggda processorerna, som går under namnet Apple Silicon, ska lanseras någon gång under år 2020. Flitiga läckor anger att den första modellen blir en 12-tums Macbook, något som nu styrks av flitiga teknikläckaren @komiya_kj på Twitter. Den nya modellen bestyckas bland annat med 8 eller 16 GB primärminne och en icke namngiven Apple Silicon-processor. Samma källa har tidigare angivit att processorn baseras på A14X Bionic som troligtvis tar plats i höstens Ipad Pro-uppgradering.

När det gäller lagring anges storlekarna 256 GB, 512 GB eller 1 TB. Batteritiden anges till uthålliga 15 till 20 timmar, vilket har större chans att gälla i många praktiska scenarion än X86-baserade processorer då Apples processorer i Iphone och Ipad redan idag erbjuder ett bättre förhållande sett till prestanda per watt. Ytterligare egenskaper som anges är fjärde generationens tangentbord med fjärilsmekanism. Om detta stämmer kan tangentbordet vara något av ett orosmoln, då problem med just fjärilsmekanismen fick Apple att överge denna med fjolårets Macbook Pro 16-tum.

Datorn sägs också bestyckas med blott en ensam USB Type-C-anslutning. Vikten anges till cirka 907 gram, vilket om det stämmer skvallrar om mycket prestanda i ett kompakt system. Uppgifterna om prisnivå är också tilltalande med ett angivet pris om 849 USD, eller cirka 9 200 kronor inklusive moms men utan avgifter som kemikalieskatt inräknade. Då Apple själva bestämmer prismarginaler med egenbyggda komponenter kan företaget välja ett lågt pris för att göra datorer med egna processorer mer attraktiva, och på så sätt påskynda en övergång hos kunder.

Apple har inte meddelat när de första Mac-datorerna med egenbyggda processorer lanseras, men troligtvis avtäcks detta under ett evenemang under hösten år 2020. Det återstår att se om det sker under ett Iphone- eller Ipad-evenemang eller om det till och med sker under en tillställning dedikerad till Apple Silicon-bestyckade Mac-datorer.

